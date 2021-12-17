Як повідомляє Politeka.net, на ютуб-каналі кулінарного шоу "Майстер Шеф" опублікували анонс нового випуску проекту, в якому показали найгарячіші кадри. Виявилося, що за крок від фіналу учасникам приготували найскладніші випробування за весь 11 сезон.

"У суботу остання битва перед фіналом, коли кулінарів чекатимуть відразу всі найстрашніші випробування 11 сезону", - йдеться в сюжеті

Також в ролику показали найяскравіші реакції учасників на те, що відбувається: "Це пекло!", "Що це взагалі таке?", "Для мене це було шоком!", "Вся країна подивиться, що ти за людина", "Інших завалити".

У коментарях до публікації українці почали висловлювати свою думку з приводу нового випуску та учасників: "Давайте всі побажаємо перемогу Владу. Він гідний", "Хочеться побачити у фіналі Женю, Яну, Сіму і Богдана. Хочеться чесного, красивого, благородного, адекватного і спокійного фіналу. Як був, коли Пава виграв", "Світла неприємна особа. З такою в розвідку не можна йти і до дітей допускати не можна. Найприкріше, що вона може перемогти. За всі сезони такої неприємної особини не було", "а мені подобається Женя. Спокійний, вдумливий і чесний, дуже хочеться побачити його у фіналі", "Будь ласка приберіть Світлану. Навіщо так знущатися над глядачем. Дайте учасникам гідно дійти до фіналу".

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