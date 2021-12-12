Совсем скоро выяснится победитель "МастерШеф 11". К сожалению, зрители не увидят в финале яркую участницу, вызывавшую бурю эмоций, как положительных, так и отрицательных.

Речь о Марине Файницкой "Фае". Женщина всю жизнь была толстушкой. В 17 пошла на бойню работать грузчиком. Открыла свой мясной магазин со вторым мужем. Там работала и грузчиком, и обвальщиком, но в карантин прогорела. Взяла 500 тыс. гривен кредита и занялась кетопродуктами для кетодиеты. Ведет свой блог на эту тему (кетодиета - низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков).

На официальной страничке "МастерШеф" проспойлерили уход Файницкой. Публика по-разному восприняла ее вылет. Некоторые пожалели, что ей не удалось пробиться в финал, другие же откровенно обрадовались, передает Politeka.net.

"Слили из-за какой-то ерунды если честно. Ну пришло время уходить значит, против сценария не попрешь"; "Простите, но ура! Очень раздражала"; "Не смотрела серию, но не жаль, потому что у Фаи хабалистое поведение, иной раз смотреть неприятно"; "Очень очень жаль. Некоторые люди в финал тупо проскочили"; "Жаль, Марина очень приятная девушка и хороший кулинар)"; "Жалко, неожиданно! Хорошая девочка, удачи ей!", - комментируют в Сети.

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