Как сообщает Politeka.net, на ютуб-канале кулинарного шоу "Мастер Шеф" опубликовали анонс нового выпуска проекта, в котором показали самые горячие кадры. Оказалось, что за шаг от финала участникам приготовили самые сложные испытания за весь 11 сезон.

"В субботу последняя битва перед финалом, когда кулинаров будут ждать сразу все самые страшные испытания 11 сезона", - говорится в сюжете

Также в ролике показали самые яркие реакции участников на происходящее: "Это ад!", "Что это вообще такое?", "Для меня это было шоком!", "Вся страна посмотрит, что ты за человек", "Других завалить".

В комментариях к публикации украинцы начали высказывать свое мнение по поводу нового выпуска и участников: "Давайте все пожелаем победу Владу. Он достоин", "Хочется увидеть в финале Женю, Яну, Симу и Богдана. Хочется честного, красивого, благородного, адекватного и спокойного финала. Как был, когда Пава выиграл", "Света неприятная особа. С такой в разведку нельзя идти и к детям допускать нельзя. Самое обидное, что она может победить. За все сезоны такой неприятной особи не было", "А мне нравится Женя. Спокойный, вдумчивый и честный, очень хочется увидеть его в финале", "Пожалуйста уберите Свету. Зачем так издеваться над зрителем. Дайте участникам достойно дойти до финала".

Напомним, "Простите, но ура": из "Мастер Шеф" неожиданно выгнали одну из сильнейших участниц.

Как сообщала Politeka, Шоу "Мастер Шеф", вылет любимчика зрителей спровоцировал волну негодования: "Боже, только не ты".

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