Продюсер Ірина Горова, яка була одружена з Олексієм Потапенко (Потапом), показала, як зустрічає захід сонця в Дубаї.

Як пише Politeka.net, Ірина Горова є популярним українським продюсером, як і її колишній чоловік Олексій Потапенко, разом з яким знаменитість керує продюсерським центром. У пари є спільний син Андрій, а ще Потап займався вихованням дочки Ірини Наташі, яку вона народила від перших відносин. Не забуває Горова і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Ірина сиділа на піску, дивлячись на захід сонця, яке вже спускалося над ОАЕ. Як можна зрозуміти по геолокації, зірка була в Дубаї.

"Кайф", - написала Горова під фото.

Дочка відразу прокоментувала знімок:"Маам, вогонь, люблю".

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Красиво", " класний вигляд! Відразу згадується Алладін з Алі-бабою, 1001 ніч та інша!", "Вау".

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