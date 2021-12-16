Як пише Politeka.net, Ірина Горова є популярним українським продюсером, як і її колишній чоловік Олексій Потапенко, разом з яким знаменитість керує продюсерським центром. У пари є спільний син Андрій, а ще Потап займався вихованням дочки Ірини Наташі, яку вона народила від перших відносин. Не забуває Горова і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Ірина сиділа на піску, дивлячись на захід сонця, яке вже спускалося над ОАЕ. Як можна зрозуміти по геолокації, зірка була в Дубаї.
"Кайф", - написала Горова під фото.
Дочка відразу прокоментувала знімок:"Маам, вогонь, люблю".
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Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Красиво", " класний вигляд! Відразу згадується Алладін з Алі-бабою, 1001 ніч та інша!", "Вау".
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