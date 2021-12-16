Продюсер Ирина Горовая, которая была замужем за Алексеем Потапенко (Потапом), показала, как встречает закат в Дубае.

Как пишет Politeka.net, Ирина Горовая является популярным украинским продюсером, как и ее бывший супруг Алексей Потапенко, вместе с которым знаменитость руководит продюсерским центром. У пары есть совместный сын Андрей, а еще Потап занимался воспитанием дочери Ирины Наташи, которую она родила от первых отношений. Не забывает Горовая и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Ирина сидела на песке, смотря на закат солнца, которое уже спускалось над ОАЭ. Как можно понять по геолокации, звезда была в Дубае.

"Кайф", - написала Горовая под фото.

Дочь сразу прокомментировала снимок: "Маам, огонь, люблю".

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Красиво", "Классный вид! Сразу вспоминается Алладин с Али-бабой, 1001 ночь и прочая!", "Вау".

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