Как пишет Politeka.net, Ирина Горовая является популярным украинским продюсером, как и ее бывший супруг Алексей Потапенко, вместе с которым знаменитость руководит продюсерским центром. У пары есть совместный сын Андрей, а еще Потап занимался воспитанием дочери Ирины Наташи, которую она родила от первых отношений. Не забывает Горовая и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Ирина сидела на песке, смотря на закат солнца, которое уже спускалось над ОАЭ. Как можно понять по геолокации, звезда была в Дубае.
"Кайф", - написала Горовая под фото.
Дочь сразу прокомментировала снимок: "Маам, огонь, люблю".
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Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Красиво", "Классный вид! Сразу вспоминается Алладин с Али-бабой, 1001 ночь и прочая!", "Вау".
Напомним, экс-жена Потапа засветилась в объятиях детей на важном мероприятии
Также Politeka писала, что Дорофеева, которая дружит с экс-женой Потапа, рассказала о своих гонорарах
А еще Politeka сообщала, что экс-жена Потапа Горовая укатила из Украины вслед за Дорофеевой и столкнулась с проблемой