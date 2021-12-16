Олімпійська чемпіонка, гімнастка Анна Різатдінова, яка була фавориткою Влада Ями на "Танцях з зірками", вразила витонченою фігуркою на свіжому фото.

Як пише Politeka.net, в Instagram Анна Різатдінова красувалася в ефектному стягуючому боді, яке підкреслило її вигини. У пості вона поділилася корисним списком подарунків на новорічні свята.

"Топ-15 подарунків на Новий Рік для всієї родини.

Для естетів:

Хороший аромадіффузор

Незвичайні свічки

Професійна фотосесія

Кросівки

Камери миттєвого друку (Polaroid, Fujifilm Instax)



Для спортсменів:

Ювелірні прикраси

Книга "Мій роман зі спортом"

Сертифікат в spa-салон або на масаж

Спортивний костюм

Тапочки

Круті Чохли для телефону



Для тих, у кого все є:

Фен або стаєр

Зовнішній акумулятор Apple або чохол з акумулятором

Сертифікат на стрибок з парашутом

Кастомна картина або подушка з вашим фото

Хороша уходова косметика





У коментарях спортсменці залишили масу приємних слів.

"Королева! Ти виглядаєш як найкрасивіший любовний вірш з коли-небудь написаних! Ви - гімн пишності! Ви виглядаєте неземною! Ви виглядаєте божественно!", "Найкращий подарунок - це ви", - пишуть люди.

Нагадаємо, що Анна Різатдінова в чорному топі притулилася принадами до дзеркала:"це частина процесу".

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