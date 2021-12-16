Як пише Politeka.net, в Instagram Анна Різатдінова красувалася в ефектному стягуючому боді, яке підкреслило її вигини. У пості вона поділилася корисним списком подарунків на новорічні свята.

"Топ-15 подарунків на Новий Рік для всієї родини.

Для естетів:
Хороший аромадіффузор
Незвичайні свічки
Професійна фотосесія
Кросівки
Камери миттєвого друку (Polaroid, Fujifilm Instax)

Для спортсменів:
Ювелірні прикраси
Книга "Мій роман зі спортом"
Сертифікат в spa-салон або на масаж
Спортивний костюм
Тапочки
Круті Чохли для телефону

Для тих, у кого все є:
Фен або стаєр
Зовнішній акумулятор Apple або чохол з акумулятором
Сертифікат на стрибок з парашутом
Кастомна картина або подушка з вашим фото

Хороша уходова косметика

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У коментарях спортсменці залишили масу приємних слів.

"Королева! Ти виглядаєш як найкрасивіший любовний вірш з коли-небудь написаних! Ви - гімн пишності! Ви виглядаєте неземною! Ви виглядаєте божественно!", "Найкращий подарунок - це ви", - пишуть люди.

Анна Різатдінова

Нагадаємо, що Анна Різатдінова в чорному топі притулилася принадами до дзеркала:"це частина процесу".

Раніше Politeka писала, що Анна Різатдінова розкрила секрети про себе: "у мене є родичі...".

А ще Politeka повідомляла, що Анна Різатдінова нагадала українцям про Скрябіна: "Думаю, всі знають слова...".