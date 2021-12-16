Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Анна Ризатдинова красовалась в эффектном утягивающем боди, которое подчеркнуло ее изгибы. В посте она поделилась полезным списком подарков на новогодние праздники.
«Топ-15 подарков на Новый Год для всей семьи.
Для эстетов:
Хороший аромадиффузор
Необычные свечи
Профессиональная фотосессия
Кроссовки
Камеры мгновенной печати (Polaroid, Fujifilm Instax)
Для спортсменов:
Ювелирные украшения
Книга «Мой роман со спортом»
Сертификат в spa-салон или на массаж
Спортивный костюм
Тапочки
Крутые чехлы для телефона
Для тех, у кого все есть:
Фен или стайер
Внешний аккумулятор Apple или чехол с аккумулятором
Сертификат на прыжок с парашютом
Кастомная картина или подушка с вашим фото
Хорошая уходовая косметика
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В комментариях спортсменке оставили массу приятных слов.
«Королева! Ты выглядишь как самое красивое любовное стихотворение из когда-либо написанных! Вы - гимн великолепию! Вы выглядите неземной! Вы выглядите божественно!», «Лучший подарок - это вы», - пишут люди.
Напомним, что Анна Ризатдинова в черном топе прижалась прелестями к зеркалу: "Это часть процесса".
Ранее Politeka писала, что Анна Ризатдинова раскрыла секреты о себе: "У меня есть родственники...".
А еще Politeka сообщала, что Анна Ризатдинова напомнила украинцам о Скрябине: "Думаю, все знают слова...".