Олимпийская чемпионка, гимнастка Анна Ризатдинова, которая была фавориткой Влада Ямы на "Танцях з зірками", впечатлила точеной фигуркой на свежем фото.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Анна Ризатдинова красовалась в эффектном утягивающем боди, которое подчеркнуло ее изгибы. В посте она поделилась полезным списком подарков на новогодние праздники.

«Топ-15 подарков на Новый Год для всей семьи.

Для эстетов:

Хороший аромадиффузор

Необычные свечи

Профессиональная фотосессия

Кроссовки

Камеры мгновенной печати (Polaroid, Fujifilm Instax)



Для спортсменов:

Ювелирные украшения

Книга «Мой роман со спортом»

Сертификат в spa-салон или на массаж

Спортивный костюм

Тапочки

Крутые чехлы для телефона



Для тех, у кого все есть:

Фен или стайер

Внешний аккумулятор Apple или чехол с аккумулятором

Сертификат на прыжок с парашютом

Кастомная картина или подушка с вашим фото

Хорошая уходовая косметика





В комментариях спортсменке оставили массу приятных слов.

«Королева! Ты выглядишь как самое красивое любовное стихотворение из когда-либо написанных! Вы - гимн великолепию! Вы выглядите неземной! Вы выглядите божественно!», «Лучший подарок - это вы», - пишут люди.

Напомним, что Анна Ризатдинова в черном топе прижалась прелестями к зеркалу: "Это часть процесса".

Ранее Politeka писала, что Анна Ризатдинова раскрыла секреты о себе: "У меня есть родственники...".

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