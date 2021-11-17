Художняя гімнастка Анна Різатдінова, яку підтримував Влад Яма на" Танцях з зірками", але спортсменка дісталася тільки до фіналу, показала свою розтяжку і розповіла факти про себе.

Як пише Politeka.net, Анна Різатдінова є популярною гімнасткою, яка взяла "бронзу" на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро. Також спортсменка веде Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових фото Анна показала свою розтяжку в спортзалі. Зірка була в штанях і топіку.

"у що, ви готові до цікавого КОНКУРСУ?

Подивимося на скільки добре ви мене знаєте. З 13 пунктів про мене вам потрібно відгадати тільки 3 неправдивих

1. Я обожнюю пахлаву!

2. Не вмію заправляти машину, завжди прошу когось.

3. Найкраще відновлення для мене – це сон.

4. Обожнюю бігати!

5. Обожнюю солодке!

6. Улюблений актор-Леонардо Ді Капріо.

7. У Лос-Анджелесі я бачила Ді Капріо!

8. У мене є родичі-італійці по бабусиній лінії.

9. Я була на показі Victoria's Secret.

10. У Барселоні у мене забирали машину через те, що я припаркувалася в неправильному місці.

11. У Сен-Тропе я бачила Карла Лагерфельда.

12. Відвідувала пляж Копакабана.

13. Була у Вероні в будинку Джульєтти", - написала Анна.

Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Ефектно. Браво", "краса неймовірна", "вогонь, стихиия", "Неймовірнаяя Принцеса", "коли дівчина професійно стежить за своїм зовнішнім виглядом - вона зупиняє свій біологічний годинник на позначці, яку визначає лише вона".

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