Художняя гімнастка Анна Різатдінова, яку підтримував Влад Яма на" Танцях з зірками", але спортсменка дісталася тільки до фіналу, показала свою розтяжку і розповіла факти про себе.
Як пише Politeka.net, Анна Різатдінова є популярною гімнасткою, яка взяла "бронзу" на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро. Також спортсменка веде Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На нових фото Анна показала свою розтяжку в спортзалі. Зірка була в штанях і топіку.
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Подивимося на скільки добре ви мене знаєте. З 13 пунктів про мене вам потрібно відгадати тільки 3 неправдивих
1. Я обожнюю пахлаву!
2. Не вмію заправляти машину, завжди прошу когось.
3. Найкраще відновлення для мене – це сон.
4. Обожнюю бігати!
5. Обожнюю солодке!
6. Улюблений актор-Леонардо Ді Капріо.
7. У Лос-Анджелесі я бачила Ді Капріо!
8. У мене є родичі-італійці по бабусиній лінії.
9. Я була на показі Victoria's Secret.
10. У Барселоні у мене забирали машину через те, що я припаркувалася в неправильному місці.
11. У Сен-Тропе я бачила Карла Лагерфельда.
12. Відвідувала пляж Копакабана.
13. Була у Вероні в будинку Джульєтти", - написала Анна.
Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:
"Ефектно. Браво", "краса неймовірна", "вогонь, стихиия", "Неймовірнаяя Принцеса", "коли дівчина професійно стежить за своїм зовнішнім виглядом - вона зупиняє свій біологічний годинник на позначці, яку визначає лише вона".
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