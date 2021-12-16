Як повідомляє Politeka.net, популярний український гуморист і шоумен Ігор Ласточкін, який працює в "Кварталі 95", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу артист вразив фанатів дивним чином для корпоративу. Видно, що він здорово постарався, створюючи свій незвичайний лук.

На новій фотографії, яку Ігор зробив в гримерці в дзеркало, він позує в короткій джинсовій спідниці, яскравій футболці з джинсової жилеткою, а на його ногах темні колготки-сіточка і модні черевики. Найбільше уваги привертає яскравий чубчик на голові шоумена.

У підписі до публікації Ласточкін написав: "Корп в стилі Cyberpunk2077! Поїхавши". Шанувальники не розгубилися і тут же почали коментувати нову публікацію гумориста: "Кончіта українська версія", "Сутність так і лізе назовні", "Втратили пацана", "Це вже перебір", "Ігор, ви мене лякаєте", "Красива", "Ігор, ви прекрасна", "Леді Гага".

Нагадаємо, Ласточкін з "Маскараду" у футболці в розпал осені спантеличив українців: "Спочатку думав казах...".

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