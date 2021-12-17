У грудневих платіжках за опалення і гарячу воду споживачі побачать додаткові рядки і суми. Пояснюємо, що відбувається.

Так, нововведення торкнулося киян. Жителям столиці приходять оновлені платіжки з додатковим рядком "Абонплата". Про це повідомляє прес-служба "Київтеплоенерго".

Абонплата включає в себе витрати на обслуговування, ремонт і заміну лічильників, витрати виконавця послуг, пов'язані з функціонуванням абонентських і розрахункових служб, а також формуванням платіжок.

Розмір такої абонплати фіксований, і не залежить від метражу квартири, кількості зареєстрованих в ній людей і обсягів наданих послуг.

Максимальний розмір абонплати для однієї столичної квартири - 30,95 грн. за послугу з постачання теплової енергії (21,63 гривень без витрат на обслуговування будинкових лічильників) і 33,74 грн. за послугу з постачання гарячої води (15,35 гривень без витрат на обслуговування будинкових лічильників).

Крім того, з'явилися нові рядки «Функціонування системи опалення» (виділена складова із загального обсягу тепла, спожитого всім будинком), «Функціонування системи гарячого водопостачання» (виділена складова із загального обсягу гарячої води, спожитої всім будинком) і «Мінімальна частка» (відображає мінімальне середнє споживання тепла для квартир з індивідуальними лічильниками).

Українці бурхливо обговорюють у Мережі дану новацію:

"У моєму будинку всі мають індивідуальні теплові лічильники і роками не споживаємо і не платимо зазвичай за тепло, а зараз Київтеплоенерго буде отримувати кошти за невикористане тепло, то як це називається, рекет або як?

"Шановні кияни! Ви в курсі, що тарифи на теплопостачання з 11.12.2021 р.для населення таки підвищилися (до 2090,47 грн./1 Гкал. Розпорядження Київради #2145 від 13.10.2021) майже в 3 рази (до 5500 грн./1 Гкал)!!!"



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