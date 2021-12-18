Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко - дочка Руслана Євдокименка, який є єдиним сином Софії Ротару. 20-річна красуня вчиться і живе в Нью-Йорку, США, починає будувати модельну кар'єру, а також розвиває свої блоги в соціальних мережах. У Соні є вже наречений-мільйонер, який потрапляв до списку Форбс. На нових фото, які Євдокименко опублікувала в Instagram, зірка була в Майамі.

На першому фото Соня була в джинсах і майці, а образ доповнила стильними окулярами. Красуня сиділа на кромці фонтану і посміхалася.

"Опублікуйте свою фотографію приблизно в цей час минулого року", - було написано на фото.

На другому фото Соня вже одягла шкіряне вбрання і була на майданчику. Красуня присіла, демонструючи розкішні ніжки.

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