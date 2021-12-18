Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко - дочь Руслана Евдокименко, который является единственным сыном Софии Ротару. 20-летняя красотка учится и живет в Нью-Йорке, США, начинает строить модельную карьеру, а также развивает свои блоги в социальных сетях. У Сони есть уже жених-миллионер, который попадал в список Форбс. На новых фото, которые Евдокименко опубликовала в Инстаграм, звезда была в Майами.

На первом фото Соня была в джинсах и майке, а образ дополнила стильными очками. Красотка сидела на кромке фонтана и улыбалась.

"Опубликуйте свою фотографию примерно в это время в прошлом году", - было написано на фото.

На втором фото Соня уже надела кожаный наряд и была на площадке. Красотка присела, демонстрируя роскошные ножки.

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