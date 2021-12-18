Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко - дочь Руслана Евдокименко, который является единственным сыном Софии Ротару. 20-летняя красотка учится и живет в Нью-Йорке, США, начинает строить модельную карьеру, а также развивает свои блоги в социальных сетях. У Сони есть уже жених-миллионер, который попадал в список Форбс. На новых фото, которые Евдокименко опубликовала в Инстаграм, звезда была в Майами.
На первом фото Соня была в джинсах и майке, а образ дополнила стильными очками. Красотка сидела на кромке фонтана и улыбалась.
"Опубликуйте свою фотографию примерно в это время в прошлом году", - было написано на фото.
На втором фото Соня уже надела кожаный наряд и была на площадке. Красотка присела, демонстрируя роскошные ножки.
София Ротару сразу после "Песни года" в Москве появилась на Новогоднем квартале: "Такое чувство..."
Оборвалась жизнь известной актрисы, запомнившейся ролью в "Иронии судьбы": "Светлая память"
"С палочкой в носу": болезнь подкосила Андрея Данилко в самый неподходящий момент, выяснились детали
Остапчук показал роскошный интерьер их с Горняк нового дома: "Настоящий камин, комод для антиквариата и..."
Дан Балан с юной блондинкой показал всю силу своих чувств: "Моя любимая"
Напомним, внучка Ротару обнародовала кадры роскошной свадьбы на берегу Карибского моря
А еще Politeka сообщала, что 20-летняя внучка Софии Ротару в микро-топе похвасталась похудевшей фигурой
Также Politeka писала, что 20-летняя внучка Софии Ротару в стильном голубом костюме напросилась на комплименты