Как передает Politeka.net, Соня Евдокименко является популярной моделью и начинающей певицей. Также она известна как внучка легендарной певицы Софии Ротару. Стоит отметить, что Соня Евдокименко живет в Нью-Йорке, где обучается на дизайнера.

Так, на этот раз модель опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, сейчас она отдыхает в городе Тулум, Мексика. На кадрах Соня Евдокименко показала моменты с роскошной свадьбы, на которую она отправилась со своим женихом-миллионером со списка Forbes - Денисом Жадановым.

"Любовь это ответ", — добавила Соня Евдокименко.

Для свадьбы Соня Евдокименко выбрала потрясающий наряд. На ней длинное платье из легкой ткани мятного цвета, под которое она надела топ малинового цвета. Свой образ она разбавила туфлями на шпильке красного цвета.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Какая чудная девушка. Хочется, чтобы была счастлива", "Подумала, что вы вышли замуж", "Ваш парень похож на вашего дедушку Анатолия. Типаж такой же, красивая вы пара", "Сонечка, ваша свадьба когда?", "Красивая свадьба".

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