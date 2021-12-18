Суддя "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська відчитала учасницю за те, що вона переплутала страви і не змогла пояснити в чому різниця.

Як повідомляє Politeka.net, на ютуб-каналі кулінарного шоу "Майстер Шеф" опублікували короткий фрагмент одного з випусків 11 сезону шоу. У ролику суддя Ольга Мартиновська поставила на місце учасницю Світлану, яка переплутала десерти і не змогла пояснити в чому різниця (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Виявилося, що учасниця представила судді свій десерт, але не змогла пояснити, що саме вона готувала. Коли Мартиновська запитала у Світлани в чому різниця між сабайоном і курдом, вона розгубилася і не змогла дати правильної відповіді.

Тоді Ольга осадила Світлану: "У вас такі дуже поверхневі знання, тому не намагайтеся нас запевняти, що думала сабайон, а вийшло все-таки...". А потім почала сама все пояснювати: "По-перше, сабайон він збивається, це обов'язково така красива піниста маса на паровій бані. Жовтки перед цими холодними треба збити, і не важливо, це біле вино, або інший сік, цитрусових, наприклад". Треба сказати, що Світлана спочатку була в замішанні, а потім погодилася з суддею.

Нагадаємо, Учасник "майстер Шеф" -11 розкрив причину своїх невдач на шоу: "Згадуйте про це, коли...".

Як повідомляла Politeka, Учасники "Майстер Шеф" жорстко помстилися супернику за скупість: "До побачення!".

Також Politeka писала, що Учасник "Майстер Шеф" на очах у Хіменеса-Браво на зло іншим з'їв все м'ясо: "Яка свиня".