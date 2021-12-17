Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець, музикант і фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук поділився на своїй сторінці в Instagram дивовижними чорно-білими карами з нової атмосферної фотосесії.
У цій зйомці Святослав приміряв три незвичайних образи, причому, дуже йде не тільки про вбрання, а й про настрій. Тут він і романтичний, і задумливий, і веселий, і ніби збирається злетіти.
У підписі до публікації Вакарчук написав: "Спасибі @sarakhanov за чуттєві фото. Три різних мене і всі три справжніх. Фото: @sarakhanov, стиль: @valera_topal". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нові фотографії музиканта: "Пристрасний. Занурений. Кайфуючий", "Неймовірні фото", "Які круті фото", "Кращий", "Ви космос", "Чуттєві кадри. Справжній", "Найулюбленіший", "Я вас обожнюю", "Серце зупиняється".
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Нагадаємо, Вакарчук зізнався, за що вдячний знаменитій красуні-блондинці: "Корисна справа...".
Як повідомляла Politeka, Вакарчук з "Океан Ельзи" не стримав почуттів, заговоривши про трагедію: "Клубок у горлі".
Також Politeka писала, що Сім'ю Вакарчука з "Океан Ельзи" торкнулося горе: музикант зважився розкрити правду про трагедію.