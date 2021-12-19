Популярна 52-річна виконавиця Дженніфер Лопес після зйомок у фільмі вирішила відновити свої тренування для майбутніх концертом і похвалилася фігурою.

Як пише Politeka.net, нещодавно Лопес вирушила на романтичне побачення разом з Беном Аффлеком і прогулялася на вулиці в трендовому вбранні після довгої роботи над комедійним фільмом. А цього разу Дженніфер знову показала, що не забуває і про свої тренування після зйомок.

Так, цього разу Дженніфер після чергової підготовки до концерту вирішила заодно похвалитися своєю формою. Зірка вибрала для занять Простий сірий костюм. Спортивні штани і майка виглядали буденно на Лопес, проте вона змогла надати пікантності образу, потягнувши за гумку штанів.

"Готові до вихідних ✨ » - пише Лопес під кадром.

У мережі відповідають:

"Яка зухвала😍; у неї справжній талант; запаморочливе тіло🔥; Вітаю з вихідним! Люблю тебе😍 😈; підкорює нас🔥; який ідеальний постріл🔥 🔥; ти приголомшлива !!!; Perfeita ❤; чекаю виступ 2022 😍; гарне фото! ❤ ; її головне захоплення не чоловіки, а спорт».

Раніше ми писали, що Лопес з'явилася на публіці разом з Беном Аффлеком на прем'єрі фільму «ніжний бар» в Лос-Анджелесі, де сам артист знімався і їхав для цього в інше місто. Це вже не перший раз, коли Лопес його підтримує.

Причому варто відзначити, що фанати тут же пригадали про схожий образ Лопес з минулого, але вже в червоній сукні з прозорою тканиною.

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