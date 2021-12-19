Как пишет Politeka.net, недавно Лопес отправилась на романтическое свидание вместе с Беном Аффлеком и прогулялась на улице в трендовом наряде после долгой работы над комедийным фильмом. А в этот раз Дженнифер снова показала, что не забывает и про свои тренировки после съемок.
Так, в этот раз Дженнифер после очередной подготовки к концерту решила заодно похвастаться своей формой. Звезда причем выбрала для занятий простой серый костюм. Спортивные штаны и майка выглядели обыденно на Лопес, однако она смогла придать пикантности образу, потянув за резинку штанов.
«Готовы к выходным ✨» - пишет Лопес под кадром.
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«Какая дерзкая😍; у нее настоящий талант; умопомрачительное тело🔥; Поздравляю с выходным! Люблю тебя😍😈; Покоряет нас🔥; какой идеальный выстрел🔥; тренируйтесь, девочки🔥; ты потрясающая !!!; Perfeita ❤; жду выступление 2022 😍; Хорошее фото! ❤; ее главное увлечение не мужчины, а спорт».
Ранее мы писали, что Лопес появилась на публике вместе с Беном Аффлеком на премьере фильма «Нежный бар» в Лос-Анджелесе, где сам артист снимался и уезжал для этого в другой город. Это уже не первый раз, когда Лопес его поддерживает.
Причем стоит отметить, что фанаты тут же припомнили о похожем образе Лопес из прошлого, но уже в красном платье с прозрачной тканью.
Напомним, Дженнифер Лопес в платье из одной сеточки без стеснения показала свои изгибы
А еще Politeka сообщала, что 52-летняя Лопес в маленьком топике лишила дара речи на красной дорожке
Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в пылких объятиях Бена Аффлека не стала скрывать чувств на красной дорожке