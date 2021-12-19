Популярная 52-летняя исполнительница Дженнифер Лопес после съемок в фильме решила возобновить свои тренировки для будущих концертом и похвасталась фигурой.

Как пишет Politeka.net, недавно Лопес отправилась на романтическое свидание вместе с Беном Аффлеком и прогулялась на улице в трендовом наряде после долгой работы над комедийным фильмом. А в этот раз Дженнифер снова показала, что не забывает и про свои тренировки после съемок.

Так, в этот раз Дженнифер после очередной подготовки к концерту решила заодно похвастаться своей формой. Звезда причем выбрала для занятий простой серый костюм. Спортивные штаны и майка выглядели обыденно на Лопес, однако она смогла придать пикантности образу, потянув за резинку штанов.

«Готовы к выходным ✨» - пишет Лопес под кадром.

В сети отвечают:

«Какая дерзкая😍; у нее настоящий талант; умопомрачительное тело🔥; Поздравляю с выходным! Люблю тебя😍😈; Покоряет нас🔥; какой идеальный выстрел🔥; тренируйтесь, девочки🔥; ты потрясающая !!!; Perfeita ❤; жду выступление 2022 😍; Хорошее фото! ❤; ее главное увлечение не мужчины, а спорт».

Ранее мы писали, что Лопес появилась на публике вместе с Беном Аффлеком на премьере фильма «Нежный бар» в Лос-Анджелесе, где сам артист снимался и уезжал для этого в другой город. Это уже не первый раз, когда Лопес его поддерживает.

Причем стоит отметить, что фанаты тут же припомнили о похожем образе Лопес из прошлого, но уже в красном платье с прозрачной тканью.

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