48-річна Руслана взяла участь різдвяному проекті Krishtlindje ne Tirane (Різдво в Тирані), передає Politeka.net. Артистка запалила на сцені в Албанії, виконавши три своїх хіта - "Дикі Танці", "Танці з вовками" і "ШаЛаЛа". За словами співачки, остання композиція близька до балканських мотивів, тому користується там популярністю.

Відповідні фото Руслана опублікувала у себе в Instagram. Зірка постала в шкіряному костюмі "амазонки" - як завжди енергійна, запальна і божевільна.

"Музика - найкраща мова, яка об'єднує серця! У цьому я в черговий раз переконалася в Албанії... Незважаючи на мовний бар'єр, неймовірний емоційний зв'язок з публікою був з перших секунд. ❤️ Після виступу ведуча запитала мене, чи пам'ятаю я, коли вперше була в Албанії. Звичайно, пам'ятаю! Адже це було в розпал Помаранчевої революції – 19 грудня 2004 р. Сьогодні ж в Україні триває боротьба – боротьба за територіальну цілісність і мир. Україна прагне миру! І про це я теж сказала зі сцени", - поділилася Руслана.

До речі, телеверсію різдвяного концерту покажуть 24 грудня в ефірі національного телебачення Албанії.

Публіка з ентузіазмом коментує побачене:

"Руслана це🔥 🔥 🔥, неймовірно❤️"

"Русланочка, Я вас обожнюю!!! Щиро радію, що можу вас бачити і чути знову ❤️❤️🙌 🔥"

"Сяяяй"

"ШаЛаЛа це 🔥"

Раніше Politeka писала, що Руслана вийшла на головну площу Києва і нагадала про трагедію: "вісім років тому..."

Нагадаємо, що 48-річна Руслана в шкіряному костюмі викликала фурор у Львові: "це навіть не розгін..."

A ще Politeka повідомляла, що Руслана в короткому топі вразила виглядом і визнанням на "Україна має талант": "без вагань прийняла..."