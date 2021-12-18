48-річна Руслана взяла участь різдвяному проекті Krishtlindje ne Tirane (Різдво в Тирані), передає Politeka.net. Артистка запалила на сцені в Албанії, виконавши три своїх хіта - "Дикі Танці", "Танці з вовками" і "ШаЛаЛа". За словами співачки, остання композиція близька до балканських мотивів, тому користується там популярністю.
Відповідні фото Руслана опублікувала у себе в Instagram. Зірка постала в шкіряному костюмі "амазонки" - як завжди енергійна, запальна і божевільна.
"Музика - найкраща мова, яка об'єднує серця! У цьому я в черговий раз переконалася в Албанії... Незважаючи на мовний бар'єр, неймовірний емоційний зв'язок з публікою був з перших секунд. ❤️ Після виступу ведуча запитала мене, чи пам'ятаю я, коли вперше була в Албанії. Звичайно, пам'ятаю! Адже це було в розпал Помаранчевої революції – 19 грудня 2004 р. Сьогодні ж в Україні триває боротьба – боротьба за територіальну цілісність і мир. Україна прагне миру! І про це я теж сказала зі сцени", - поділилася Руслана.
До речі, телеверсію різдвяного концерту покажуть 24 грудня в ефірі національного телебачення Албанії.
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Публіка з ентузіазмом коментує побачене:
"Руслана це🔥 🔥 🔥, неймовірно❤️"
"Русланочка, Я вас обожнюю!!! Щиро радію, що можу вас бачити і чути знову ❤️❤️🙌 🔥"
"Сяяяй"
"ШаЛаЛа це 🔥"
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