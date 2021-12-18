52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес звикла позувати на публіці у виключно дорогих нарядах з блискітками, щоразу доводячи свою красу.

Як пише Politeka.net, нещодавно Лопес впевнено екстпериментує зі своїми образами для концертів, а також любить епічно з'явитися на сцені з усіма можливими ксессуарами. Наприклад, в цей раз вона вибрала тілесне вбрання з фатином.

Зараз Лопес 52 роки і вона не думає зменшувати оберти у своїй концертній діяльності, а також продовжує розвиватися в якості актриси. Проте, не забуває зірка і про свою марку косметики.

Тому щоразу перед виступами в гримерці Дженніфер одна або з колегами записує показові ролики і доводить, що дійсно виглядає також добре, як і на своїх фото. Нерідко Лопес приписують зайве захоплення уколами краси.

Відзначимо, незважаючи на завантажений і насичений графік, Лопес встигає також займатися в залі, ходить на тренування з танців (вона захоплюється спортивними та латиноамериканськими видами танців), і відпочиває з дітьми.

Причому це все Дженніфер показує рідко, щоб мати якийсь особистий простір без обговорень. Навіть без фільтрів або на публіці перед камерами її підозрюють у захопленні уколами краси.

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