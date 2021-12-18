52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес привыкла позировать на публике в исключительно дорогих нарядах с блестками, всякий раз доказывая свою красоту.

Как пишет Politeka.net, недавно Лопес уверенно экстпериментирует со своими образами для концертов, а также любит эпично появиться на сцене со всеми возможными ксессуарами. К примеру, в этот раз она ыбрала телесный наряд с фатином.

Сейчас Лопес 52 года и она не думает сбавлять обороты в своей концертной деятельности, а также продолжает развиваться в качестве актрисы. Тем не менее, не забывает звезда и о своей марке косметики.

Поэтому каждый раз перед выступлениями в гримерке Дженнифер одна или с коллегами записывает показательные ролики и доказывает, что действительно выглядит также хорошо, как и на своих фото. Нередко Лопес приписывают излишнее увлечение уколами красоты.

Отметим, несмотря на загруженный и насыщенный график, Лопес успевает также заниматься в зале, ходит на тренировки по танцам (она увлекается спортивными и латиноамериканскими видами танцев), и отдыхает с детьми.

Причем это все Дженнифер показывает редко, чтобы иметь какое-то личное пространство без обсуждений. Даже без фильтров или на публике перед камерами ее подозревают в увлечении уколами красоты.

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