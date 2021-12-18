Як передає Politeka.net, Надія Мейхер-Грановська є відомою артисткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в популярній групі "ВІА Гра", де виконувала соло з початку 2000-них. Однак вона перервала свою кар'єру як учасниця групи, і почала сольну. Зараз артистка виступає не у звичному жанрі поп-музики, а береться за оперу. Також, Надя Мейхер відкрила свій бутік одягу.
Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Надя Мейхер позує на камеру в шикарному чорному напівпрозорому костюмі.
Його прикрашають різнокольорові візерунки, які створюють акценти на вбранні. Надя Мейхер також показала свою фігуру з усіх боків, згинаючись під музику.
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Реакцій і коментарів під Відео немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.
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