Українська співачка Соня Кей (Соня Хлябич), яка доводиться племінницею легендарній виконавиці Софії Ротару, не змогла стриматися і розповіла про наболіле.

Родичка Софії Ротару не тільки займається творчістю, але також активно веде соцмережі, повідомляє Politeka.net.

Артистка дозволяє заглянути в свій будинок, наприклад, викладаючи кадри готування. Так, в одних з останніх сторіс Соня Кей показала, як готує пасту з креветками.

Однак, мабуть, навіть смачна їжа особливо не змогла підняти настрій. У новому сторі висхідна зірка записала свій "крик душі": "Я хочу на море. Все, поки", - заявила вона.

Зазначимо, племінниця Софії Ротару зараз у шлюбі з хокеїстом збірної України Олегом Петровим. Пара виглядає щасливою, часто публічно зізнаються один одному в любові.

Однак не так давно Соня Кей розповіла про непростий період життя. У 22 роки вона в Англії познайомилася з хлопцем. Спочатку той здавався романтичним, але коли вони стали жити разом, молодий чоловік змінився.

Дівчині довелося вирішувати всі побутові питання за двох, а у відповідь бойфренд піднімав на неї руку і обзивав при всіх.

Сильний удар по обличчю, коли співачка впала на підлогу - став останньою крапкою у відносинах.

Нагадаємо, племінниця Софії Ротару похвалилася красивим подарунком від чоловіка-хокеїста

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