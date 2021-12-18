Родичка Софії Ротару не тільки займається творчістю, але також активно веде соцмережі, повідомляє Politeka.net.
Артистка дозволяє заглянути в свій будинок, наприклад, викладаючи кадри готування. Так, в одних з останніх сторіс Соня Кей показала, як готує пасту з креветками.
Однак, мабуть, навіть смачна їжа особливо не змогла підняти настрій. У новому сторі висхідна зірка записала свій "крик душі": "Я хочу на море. Все, поки", - заявила вона.
Софія Ротару відразу після "Пісні року" в Москві з'явилася на Новорічному кварталі: "Таке почуття..."
Мікроавтобус з дітьми перекинувся на засніженій трасі: що відомо про постраждалих і кадри з місця
Відомий співак в костюмі Порося розпсихувався за лаштунками шоу "Маска": "Закінчую участь..."
Мама Артура Логая одружена з хрещеним його сина: переможець "Танців з зірками" розповів правду про сім'ю
Олега Винника в гримерці зняли з його "таємною дружиною"-блондинкою: "Ну нарешті"
Зазначимо, племінниця Софії Ротару зараз у шлюбі з хокеїстом збірної України Олегом Петровим. Пара виглядає щасливою, часто публічно зізнаються один одному в любові.
Однак не так давно Соня Кей розповіла про непростий період життя. У 22 роки вона в Англії познайомилася з хлопцем. Спочатку той здавався романтичним, але коли вони стали жити разом, молодий чоловік змінився.
Дівчині довелося вирішувати всі побутові питання за двох, а у відповідь бойфренд піднімав на неї руку і обзивав при всіх.
Сильний удар по обличчю, коли співачка впала на підлогу - став останньою крапкою у відносинах.
Нагадаємо, племінниця Софії Ротару похвалилася красивим подарунком від чоловіка-хокеїста
Також Politeka повідомляла, що племінниця Софії Ротару зважилася на хворобливе одкровення