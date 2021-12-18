Украинская певица Соня Кей (Соня Хлябич), которая приходится племянницей легендарной исполнительнице Софии Ротару, не смогла сдержаться и рассказала о наболевшем.

Родственница Софии Ротару не только занимается творчеством, но также активно ведет соцсети, сообщает Politeka.net.

Артистка позволяет заглянуть в свой дом, например, выкладывая кадры готовки. Так, в одних из последних сторис Соня Кей показала, как готовит пасту с креветками.

Однако, видимо, даже вкусная еда особо не смогла поднять настроение. В новом стори восходящая звезда записала свой "крик души": "Я хочу на море. Все, пока", - заявила она.

Отметим, племянница Софии Ротару сейчас в браке с хоккеистом сборной Украины Олегом Петровым. Пара выглядит счастливой, часто публично признаются друг другу в любви.

Однако не так давно Соня Кей рассказала о непростом периоде жизни. В 22 года она в Англии познакомилась с парнем. Сначала тот казался романтичным, но когда они стали жить вместе, молодой человек изменился.

Девушке пришлось решать все бытовые вопросы за двоих, а в ответ бойфренд поднимал на нее руку и обзывал при всех.

Сильный удар по лицу, когда певица упала на пол - стал последней точкой в отношениях.

Напомним, племянница Софии Ротару похвасталась красивым подарком от мужа-хоккеиста

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