Родственница Софии Ротару не только занимается творчеством, но также активно ведет соцсети, сообщает Politeka.net.
Артистка позволяет заглянуть в свой дом, например, выкладывая кадры готовки. Так, в одних из последних сторис Соня Кей показала, как готовит пасту с креветками.
Однако, видимо, даже вкусная еда особо не смогла поднять настроение. В новом стори восходящая звезда записала свой "крик души": "Я хочу на море. Все, пока", - заявила она.
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Отметим, племянница Софии Ротару сейчас в браке с хоккеистом сборной Украины Олегом Петровым. Пара выглядит счастливой, часто публично признаются друг другу в любви.
Однако не так давно Соня Кей рассказала о непростом периоде жизни. В 22 года она в Англии познакомилась с парнем. Сначала тот казался романтичным, но когда они стали жить вместе, молодой человек изменился.
Девушке пришлось решать все бытовые вопросы за двоих, а в ответ бойфренд поднимал на нее руку и обзывал при всех.
Сильный удар по лицу, когда певица упала на пол - стал последней точкой в отношениях.
Напомним, племянница Софии Ротару похвасталась красивым подарком от мужа-хоккеиста
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