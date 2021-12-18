Як повідомляє Politeka.net, Молода та вагітна дружина 19-річного переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина, яка нещодавно похвалилася новим паспортом з прізвищем чоловіка, часто відповідає на запитання шанувальників в Instagram-сторіс.
Так, цього разу Іванка, яка з дня на день повинна народити дочку, поділилася своїм секретом. У сторіс їй поставили запитання: "як народите, будете показувати дитину відразу або після хрещення?". На це Іванка відповіла коротко:"після хрещення".
Нагадавши, Роман Сасанчин і його кохана Іванка офіційно одружилися зовсім недавно. Ще навесні пара приголомшила шанувальників заручинами. Багато їх переконували, що одружитися 19-річному співакові рано, однак, під кінець літа все стало на свої місця – виявилося, що вони чекають дитину. Кілька місяців назад Рома та Іванка зізналися, що чекають дочку.
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