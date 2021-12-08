Новоиспеченная жена Романа Сасанчина Иванка, которой вот-вот рожать, рассказала о бытовой проблеме дома – отключили воду на три дня.

Как сообщает Politeka.net, новоиспеченная жена победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина Иванка, которая вот-вот родит молодому певцу дочь, поделилась своей проблемой. В своих Instagram-сторис девушка рассказала, что дома отключили воду и для нее это стало настоящей катастрофой.

По словам Иванки, воду отключили на три дня и из-за этого она не может ни помыться, ни сходить в уборную. "Как жить три дня без воды? Это жесть просто", - говорит жена Сасанчина.

Она также рассказала, что послала мужа в автомат за водой возле дома, однако там оказалось пусто и он вернулся ни с чем. Это еще больше расстроило беременную девушку.

"Меня это уже так бесит, что капец. Хочу в душ", - подписала одну из сторис Иванка. Она также устроила опрос, из которого выяснилось, что воду отключили из-за плановой прочистки водонапорных башен.

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