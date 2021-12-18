Как сообщает Politeka.net, молодая и беременная жена 19-летнего победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина, которая недавно похвасталась новым паспортом с фамилией мужа, часто отвечает на вопросы поклонников в Instagram-сторис.

Так, в этот раз Иванка, которая со дня на день должна родить дочь, поделилась своим секретом. В сторис ей задали вопрос: "Как родите, будете показывать ребенка сразу или после крещения?". На это Иванка ответила коротко: "После крещения".

Напомним, Роман Сасанчин и его возлюбленная Иванка официально поженились совсем недавно. Еще весной пара огорошила поклонников помолвкой. Многие их переубеждали, что жениться 19-летнему певцу рано, однако, под конец лета все стало на свои места – оказалось, что они ждут ребенка. Несколько месяцев назад Рома и Иванка признались, что ждут дочь.

Напомним, Беременная избранница победителя "Голосу країни" взвыла от новых проблем: "Как жить?".

Как сообщала Politeka, Невеста победителя "Голосу країни" Сасанчина раскрыла дату родов, беременность проходит тяжело: "Очень переживала".

Также Politeka писала, Девушка забеременела от победителя "Голосу країни" Сасанчина и попала под шквал критики: "Испортила ему жизнь".