Як пише Politeka.net, Наомі Кемпбелл є успішною моделлю, яка була дуже популярною в 90-і роки. Зірці зараз 51 рік, але вона продовжує виглядає неймовірно молодо. Модель, як і багато інших знаменитостей, веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.
На новому фото Наомі позувала у футболці і джинсах. Верхню частину свого вбрання зірка задерла, вражаючи площиною животика.
Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:
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"Бейба", "Кращий з кращих", "ти приголомшлива", "ви живете - ікона", "дивовижний знімок", "найкрутіша королева в історії моди", "Моя ідеальна дружина", "дарує нам атмосферу 90-х", " Супермодель .. легендарна", " Бог добрий! Легенда знову вражає !!", "Неймовірна краса. Ти просто дивовижна супермодель. Легенда 90-х років.
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