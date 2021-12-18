Как пишет Politeka.net, Наоми Кэмпбелл является успешной моделью, которая была очень популярной в 90-е года. Звезде сейчас 51 год, но она продолжает выглядит невероятно молодо. Модель, как и многие другие знаменитости, ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.
На новом фото Наоми позировала в футболке и джинсах. Верхнюю часть своего наряда звезда задрала, впечатляя плоскостью животика.
Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
София Ротару сразу после "Песни года" в Москве появилась на Новогоднем квартале: "Такое чувство..."
Максим Тарапата после неудачи с "Холостячкой" Огневич заговорил о сражении за любовь: "Борись за Злату"
Микроавтобус с детьми перевернулся на заснеженной трассе: что известно о пострадавших и кадры с места
Вакцинация набирает обороты, в Минздраве приняли жесткое решение: кого не пустят на работу без прививки
Отношения солистки KAZKA Зарицкой и Мешкова после "Танців з зірками" вышли на новый уровень: "Наконец дождались"
"Бейба", "Лучший из лучших", "Ты потрясающая", "Вы живете - Икона", "Удивительный снимок", "Самая крутая королева в истории моды", "Моя идеальная жена", "Дарит нам атмосферу 90-х", "Супермодель .. легендарная", "Бог добр! Легенда снова поражает !!", "Невероятная красота. Ты просто удивительная супермодель. Легенда 90-х годов.
Напомним, Наоми Кэмпбелл в белом платье засветилась на светском мероприятии с продюсером
А еще Politeka писала, что Наоми Кэмпбелл впечатлила изменениями во внешности, красотку не узнать
Также Politeka сообщала, что Наоми Кэмпбелл взбудоражила видом в платье с вырезами на самых интересных местах