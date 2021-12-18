51-летняя модель Наоми Кэмпбелл показала стильный образ, надев джинсы и майку и впечатлила своей фигуркой.

Как пишет Politeka.net, Наоми Кэмпбелл является успешной моделью, которая была очень популярной в 90-е года. Звезде сейчас 51 год, но она продолжает выглядит невероятно молодо. Модель, как и многие другие знаменитости, ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.

На новом фото Наоми позировала в футболке и джинсах. Верхнюю часть своего наряда звезда задрала, впечатляя плоскостью животика.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Бейба", "Лучший из лучших", "Ты потрясающая", "Вы живете - Икона", "Удивительный снимок", "Самая крутая королева в истории моды", "Моя идеальная жена", "Дарит нам атмосферу 90-х", "Супермодель .. легендарная", "Бог добр! Легенда снова поражает !!", "Невероятная красота. Ты просто удивительная супермодель. Легенда 90-х годов.

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