19 червня, співачка Джамала стала мамою вдруге, молодшому синові співачки Селім-Гіраю вже виповнилося півтора року - вона похвалилася в мережі синами, які помітно підросли.

Як повідомляє Politeka.net, зоряна мама Джамала трепетно згадала в Instagram пам'ятну дату і показала серію зворушливих спільних фото з коханим і дітьми.

На сімейних знімках можна побачити любов і щастя подружжя, а також ніжні моменти з їхніми синами - старшим Еміром-Рахманом і молодшим Селім-Гіреєм.

Джамала і її чоловік Бекір зробили кілька атмосферних селфі з малюками на руках, також Емір сфотографувався зі своїм молодшим братиком Селімом.

Також Джамала показала відео, на якому її молодший син грає мелодію - хлопчик захоплено клацає по клавішах, які видають довільні звуки.

Згадала Джамала і про досягнення старшого сина Еміра. Виявилося хлопчик посів друге місце на змаганнях з бразильського джиу-джитсу.

"Обожнюю цей вік. Хочу, щоб сьогодні всі-всі діти були щасливими і знайшли під подушкою, на подушці, поруч з подушкою все, чого бажають, а я точно знаю, що більше за іграшки, вони мріють про нашу любов! Заради них готова завжди поводитися добре", - написала співачка.

Користувачі Мережі розчулилися ніжним кадрам і відзначили, що Емір помітно підріс і росте справжнім красенем та копією її чоловіка: "Красень Емір. На чоловіка стає схожий", "Вітаю від щирого серця", "Які класні".

Нагадаємо, Джамала запаморочила голову незвичайним вбранням з яскравим ліфом.

Як повідомляла Politeka, солістка "Go_A", Джамала і фаворитка Влада Ями танцювали під командуванням Нікітюк.

Також Politeka писала, що Джамала, ставши учасницею "Танці з зірками", здалася в екстравагантному вбранні перед публікою.