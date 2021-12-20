52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес звикла позувати на публіці в своїх кращих костюмах, причому не боїться вона експериментів з образами і під час зйомок у фільмах.

Як пише Politeka.net, нещодавно Лопес нещодавно завершила зйомки в романтичній комедії, де їй вдалося побувати в ролі нареченої і знову попрацювати разом з популярним співаком Малумою. Разом з ним вони встигли відзначитися на зйомках і нагадали про ті пісні, що записали раніше.

В цей раз Лопес поділилася коротким уривком з фільму з нагоди закінчення вихідних і зацікавила кількома моментами з трейлера. У білій сукні під руку з колегою зірка підкорила ніжністю:

"Промо для вас, щоб насолодитися цими вихідними !!!! Пісня про персонажа, якого я граю, Кет Вальдес, яка пам'ятає, звідки вона родом, і ... не тільки як особистість, знаходиться у відносинах, але і як артист і росте ✨» - висловилася Лопес.

"Вже Лютий ??? 😍 ; яка романтична😍; Просто відмінно!; Можу дочекатися, щоб побачити це; Люблю тебе, Джло ❤️; така красива😍; люксова леді; не гірше Барбі; Омг 😱 Малума байбі ❤️ Marrymemovie 😍; чекаю цей фільм !!! 😍 😍 ; Ідеальна леді😍; пишаюся тобою💟; спасибі, що зробили мої вихідні краще🥺❤️».

Зараз Лопес 52 роки і вона не думає зменшувати оберти у своїй концертній діяльності, а також продовжує розвиватися в якості актриси. Проте, не забуває зірка і про свою марку косметики.

Тому щоразу перед виступами в гримерці Дженніфер одна або з колегами записує показові ролики і доводить, що дійсно виглядає також добре, як і на своїх фото.

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