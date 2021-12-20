Как пишет Politeka.net, недавно Лопес недавно завершила съемки в романтичной комедии, где ей удалось побывать в роли невесты и снова поработать вместе с популярным певцом Малумой. Вместе с ним они успели отличиться на съемках и напомнили о тех песнях, что записали ранее.
В этот раз Лопес поделилась коротким отрывком из фильма по случаю окончания выходных и заинтересовала несколькими моментами из трейлера. В белом платье под руку с коллегой звезда покорила нежностью:
«Промо для вас, чтобы насладиться этими выходными !!!! Песня о персонаже, которого я играю, Кэт Вальдес, которая помнит, откуда она родом, и ... не только как личность, находится в отношениях, но и как артист и растет ✨» - высказалась Лопес.
«Уже февраль ??? 😍; какая романтичная😍; Просто отлично!; Могу дождаться, чтобы увидеть это; Люблю тебя, Джло ❤️; Такая красивая😍; люксовая леди; не хуже барби; Омг 😱 Малума байби ❤️ Marrymemovie 😍; Жду этот фильм !!! 😍😍; Идеальная леди😍; горжусь тобой 💟; Спасибо, что сделали мои выходные лучше 🥺❤️».
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Сейчас Лопес 52 года и она не думает сбавлять обороты в своей концертной деятельности, а также продолжает развиваться в качестве актрисы. Тем не менее, не забывает звезда и о своей марке косметики.
Поэтому каждый раз перед выступлениями в гримерке Дженнифер одна или с коллегами записывает показательные ролики и доказывает, что действительно выглядит также хорошо, как и на своих фото.
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