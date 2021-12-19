Як пише Politeka.net, Соня Кей є популярною вітчизняною артисткою, яка нещодавно випустила другий міні-альбом під назвою "Драйв". Племінниця Софії Ротару одружена з хокеїстом Олегом Петровим, який грає на позиції воротаря. Співачка крім творчості ще й веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому сторіс Соня показала, як зустрічає свого чоловіка. Зірка стояла біля холодильника, надівши на голову незвичайний ковпак сріблястого кольору.
"Чоловік приїхав, я повинна виглядати належно", - написала Соня під фотографією.
На другій фотографії Соня стояла на вулиці біля новорічних прикрас. Співачка була в зимовому одязі і шапці.
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"Вітаю всіх з прекрасним святом Святого Миколая", - написала Соня на фото.
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