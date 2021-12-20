Унікальними кадрами поділилася молодша внучка Чапкіса Вікторія у своїх "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net. Дідусь з онукою прогулювалися по засніженому Києву в грудні чотири роки тому, згідно підпису.

Вікторія, кутаючись в шаль, йшла слідом за Григорієм Миколайовичем. Заметіль була настільки сильною, що вже через півметра важко було розгледіти що-небудь.

"Ой, сніг... Дідусю! О боже!", - кричала Вікторія слідом дідусеві. Той її почув і повернувся. Побачивши, що вона знімає на телефон їх "екстремальну" прогулянку, попросив сфотографувати його на пам'ять.

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"Мій дідусь в снігу. 18 грудня 2017", - підписала знімок внучка Чапкіса.

Зазначимо, Григорія Чапкіса не стало 13 червня, йому був 91 рік. Хореографа поховали на Байковому кладовищі в Києві. Щоб попрощатися з ним приїхала вся його рідня, розкидана по світу - дочка Лілія з онуками Анною і Вікторією з Італії, і син Грег - з США.

До речі, трохи пізніше Грег взяв участь в одному з ефірів п'ятого сезону "Танців з зірками", присвяченому Чапкісу. Чоловік зізнався, що дуже сумує, але знає, що тато "поруч на кожному етапі його шляху".

Нагадаємо, син Григорія Чапкіса подарував красуні-дружині дороге авто: "а сам стрибнув в інший літак і..."

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