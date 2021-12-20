В Сети появились не опубликованные ранее архивные кадры с хореографом и судьей "Танців з зірками" Григорием Чапкисом. Очень трогательно.

Уникальными кадрами поделилась младшая внучка Чапкиса Виктория в своих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net. Дедушка с внучкой прогуливались по заснеженному Киеву в декабре четыре года назад, согласно подписи.

Виктория, кутаясь в шаль, шла следом за Григорием Николаевичем. Метель была настолько сильной, что уже через полметра трудно было разглядеть что-либо.

"Ой, снег... Дедуля! О боже!", - кричала Виктория вслед дедушке. Тот ее услышал и повернулся. Увидев, что она снимает на телефон их "экстремальную" прогулку, попросил сфотографировать его на память.

"Мой дедушка в снегу. 18 декабря 2017", - подписала получившийся снимок внучка Чапкиса.

Отметим, Григория Чапкиса не стало 13 июня, ему был 91 год. Хореографа похоронили на Байковом кладбище в Киеве. Чтобы проститься с ним приехала вся его родня, разбросанная по миру - дочь Лилия с внучками Анной и Викторией из Италии, и сын Грэг - из США.

К слову, чуть позднее Грэг принял участие в одном из эфиров пятого сезона "Танців з зірками", посвященном Чапкису. Мужчина признался, что очень скучает, но знает, что папа "рядом на каждом этапе его пути".

Напомним, сын Григория Чапкиса подарил красавице-жене дорогущее авто: "А сам прыгнул в другой самолет и..."

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