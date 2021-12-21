Скандал відомого українського виконавця Віктора Павлика з четвертою дружиною Катериною Репяховою продовжують обговорювати в мережі, тому дівчина вирішила сама прокоментувати те, що між ними відбувається.

Як пише Politeka.net, скандал Катерини Реп'яхової з колишньою дружиною Віктора Павлика був "вилитий" на огляд публіки ними самими в мережі, тому обговорення не вщухають. В один момент Катерина навіть заявила в Instagram, що не розуміє, як жити з Павликом після подібного.

"Вибачте, що так пропала – мені потрібен був відпочинок. Зараз приведу себе в порядок і вийду до вас. Два дні я виглядала так, у мене правда не було сил виходити в сторіс. Я розумію, що я повинна прокоментувати свою сварку з чоловіком.

Я все роблю для того, щоб все погане залишити в цьому році. А в наступному буде тільки хороше! Мій чоловік готовий працювати над почуттям провини, працювати з психологом заради нашої сім'ї. Віктор Павлік занадто добрий і інша людина цим користується. А я не можу на це дивитися спокійно.

Моєму чоловікові протягом багатьох років вселяли, що він винен у всіх гріхах. У неспроможності, в несамостійності іншої людини винен мій чоловік. І навіть у смерті свого сина. З цим дуже складно жити, Павлик дуже недовірлива людина і інша людина це знає, тисне на слабкі місця. Але ми впораємося! Заради Мішечки! Чоловік мені обіцяв, що в нашому житті більше не буде зла».

Нагадаємо, що між Реп'яхової і третьою дружиною співака Ларисою Созаевой розгорівся конфлікт. Катерина навіть подала до суду, бо Созаєва назвала її "нахабною тварюкою". До того ж, за словами четвертої дружини Павлика, вона намагається знищити її бізнес в мережі.

У коментарях шанувальники обговорили скандал між подружжям, оскільки Павлик сварку між жінками не підтримав.

"А Бумеранг ніхто не відміняв, дорога!", "Навіщо на загальний огляд виставляти особисте життя? Самі на шию стрибають, а потім плачуть", "у неї, здається, щось з головою біда", "життя-це супермаркет, де в кінці є каса, на якій кожен повинен розплачуватися за свій "кошик"...",- написали в мережі.