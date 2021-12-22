Олена Шоптенко у 2021 році стала головним хореографом на шоу "Танці з зірками", повідомляє Politeka.net.
Примітно, що хореограф до цього заявила про відхід з проекту, адже довгий час вона танцювала в ньому з різними зірками. Зокрема, в 2006 році хореограф перемогла з Володимиром Зеленським.
З тих пір кар'єра зірки стрімко розвивалася, і зараз її знають, як справжнього професіонала своєї справи.
21 грудня Олена Шоптенко відсвяткувала своє 34-річчя, на честь чого її привітали колеги та українські знаменитості.
Олександра Зарицька з групи KAZKA написала наступне: "Моя леді бос, натхненниця, моя "сделайте все і сразу". Я пишаюся тим, що можу назвати тебе своєю рідною душею, ти унікальна і неповторна, я твоя віддана прихильниця".
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Олена Шоптенко також у своєму Instagram вирішила показати, в чому відсвяткувала важливу подію.
Зірка позувала біля дзеркала, демонструючи фігуру в сміливій сукні - з сіткою до стегна.
Вечірній макіяж, і ботики - відмінно доповнили образ.
"Пішла святкувати", - написала хореограф.
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