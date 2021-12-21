Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Алена Шоптенко опубликовала яркие фото в честь своего дня рождения.
«Прежде чем написать этот пост, я ради интереса посмотрела, что писала в свой день рождения в прошлом году. Основной тезис, звучавший тогда: «невозможно что-либо поменять, не начав с себя». Тут конечно не поспоришь. Этот же год своей жизни я заканчиваю убеждением, что нет ничего полезнее, чем здоровый пофигизм! Так планирую провести свой 34-ый», - подписала фото звезда.
В комментариях ей оставили массу приятных слов.
«Пусть ваши прекрасные глаза всегда искрятся счастьем, пусть каждый прожитый миг остается в памяти только яркими и приятными эмоциями», «Вы самая лучшая, счастья вам, здоровья, творческих успехов!», «С днём рождения, Алёна! Пускай у вас всё будет! Светите также ярко! Люблю вас!», - пишут люди.
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Впечатлился и шоумен Юрий Горбунов.
«Аленка!! Любим!! С Днем рождения!», - подписал фото телеведущий.
Напомним, что Шоптенко сменила спортивный костюм на смокинг: "Какая женщина!".
А еще Politeka сообщала, что Шоптенко очаровала видом в платье с эффектным разрезом: «Ушла в ночь».
Также Politeka писала, что Алена Шоптенко устроила зажигательные танцы в эффектном мини: "Оригинально придумано".