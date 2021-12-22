Алена Шоптенко в 2021 году стала главным хореографом на шоу "Танці з зірками", сообщает Politeka.net.
Примечательно, что хореограф до этого заявила об уходе из проекта, ведь долгое время она танцевала в нем с разными звездами. В частности, в 2006 году хореограф победила с Владимиром Зеленским.
С тех пор карьера звезды стремительно развивалась, и сейчас ее знают, как настоящего профессионала своего дела.
21 декабря Алена Шоптенко отпраздновала свое 34-летие, в честь чего ее поздравили коллеги и украинские знаменитости.
Александра Зарицкая из группы KAZKA написала следующее: "Моя леди босс, вдохновительница, моя "сделайте все и сразу". Я горжусь тем, что могу назвать тебя своей родной душой, ты уникальная и неповторимая, я твоя преданная поклонница".
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Алена Шоптенко также в своем Инстаграм решила показать, в чем отпраздновала важное событие.
Звезда позировала возле зеркала, демонстрируя фигуру в смелом платье - с сеткой до бедра.
Вечерний макияж, и ботики - отлично дополнили образ.
"Пошла праздновать", - написала хореограф.
Напомним, Алена Шоптенко зажгла с известным красавчиком на глазах у экс-супруга Дикусара
Также Politeka писала, что главный хореограф "Танців з зірками" Шоптенко перед суперфиналом обратилась к украинцам