Катерина Нікітіна з ранніх років займається спортом і танцями, пише Politeka.net. У 17 років красуня вже почала викладати танці малюкам.
Завдяки активному способу життя красуня може похвалитися ідеальною зовнішністю. На нових чорно-білих фото красуня позувала в напівпрозорому вбранні, даруючи красиву посмішку.
"17.12 був приголомшливий день!✨ Хочу про все розповісти, але трохи пізніше буде пост! Ніяк не напишу.... А поки, дивіться яка я красива була і як красиво мене сфотографувала @marta_adamchuk ❤️", - написала зірка.
Зазначимо, Марта Адамчук - колега Катерини Нікітіної за "Жіночому Кварталу", дівчина добре співає, а також фотографує.
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За дві години публікація Нікітіної зібрала сотні лайків і багато коментарів.
"Супер❤️❤️❤️"," красуня😍 😍 😍", "красуня❤️😍😍😍😍😍", "🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Катерина Нікітіна продовжує займатися спортом, але при цьому не стежить за раціоном. За її словами, на важливий день вона лише зменшує обсяги їжі.
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