Как передает Politeka.net, Екатерина Никитина является популярной актрисой. Она прославилась благодаря своему участию в шоу "Женский квартал". Также юмористка принимала участие в множестве юмористических проектов, где показала себя как хорошую юмористку. Помимо работы в "Женском квартале" Екатерина Никитина занимается спортом, и обучает этому других.
Так, на этот раз артистка опубликовала новую серию фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Екатерина Никитина в спортивном черном купальнике и на огромных каблуках залезла на шест. Спортсменка решила продемонстрировать свою пластичность на сцене шоу "Женский квартал".
"Сегодня в 22:15 на 1+1!
Мне кажется, это тот самый выпуск, который заставит всех включить", — заинтриговала Екатерина Никитина.
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Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Катя, вы просто пожар 🔥. Хочу видеть вас и на своём дне рождения, и на своём мальчишнике и вообще везде!", "Вау, ты шикарна", "Огонь".
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