Екатерина Никитина с ранних лет занимается спортом и танцами, пишет Politeka.net. В 17 лет красотка уже начала преподавать танцы малышам.
Благодаря активному образу жизни красотка может похвастаться идеальной внешностью. На новых черно-белых фото красотка позировала в полупрозрачном наряде, даря красивую улыбку.
"17.12 был потрясающий день!✨ Хочу обо всем рассказать, но чуть позже будет пост! Никак не напишу …. А пока, смотрите какая я красивая была и как красиво меня сфотографировала @marta_adamchuk ❤️", - написала звезда.
Отметим, Марта Адамчук - коллега Екатерины Никитиной по "Женскому Кварталу", девушка хорошо поет, а также фотографирует.
"Никакие Джей Ло не сравнятся": 50-летняя дочь Пугачевой похвасталась фигурой в ультракоротких шортах
Гранд-финал шоу "Маска", Данилко и Каменских не сдержали воплей, увидев, кто победил: "Невероятно!"
Каменских, Осадчая, Монатик, Лорак и другие звезды похвастались, чья елка самая роскошная: "Ну обалдеть"
Самая богатая певица Украины Камалия раскрыла правду об отдыхе с мужем: что она сказала
Тело популярной певицы нашли под окнами отеля, ей было всего 35 лет: детали трагического инцидента
За два часа публикация Никитиной собрала сотни лайков и много комментариев.
"Супер❤️❤️❤️", "Красотка 😍😍😍", "Красавица❤️😍😍😍😍😍", "🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", - написали пользователи Сети.
Отметим, Екатерина Никитина продолжает заниматься спортом, но при этом не следит за рационом. По ее словам, на важный день она лишь уменьшает объемы еды.
Напомним, звезда "Женского квартала" в мини-шортах похвасталась накаченными ножками
Также Politeka сообщала, что звезда "Женского квартала" в купальнике дала жару на шесте
Как Politeka писала, что блондинка из "Женского квартала" устроила эффектную тренировку в спортзале, записав все на камеру