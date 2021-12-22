Звезда "Женского квартала" Екатерина Никитина заинтриговала подписью к красивым черно-белым фото, которые сделала ее коллега Марта Адамчук.

Екатерина Никитина с ранних лет занимается спортом и танцами, пишет Politeka.net. В 17 лет красотка уже начала преподавать танцы малышам.

Благодаря активному образу жизни красотка может похвастаться идеальной внешностью. На новых черно-белых фото красотка позировала в полупрозрачном наряде, даря красивую улыбку.

"17.12 был потрясающий день!✨ Хочу обо всем рассказать, но чуть позже будет пост! Никак не напишу …. А пока, смотрите какая я красивая была и как красиво меня сфотографировала @marta_adamchuk ❤️", - написала звезда.

Отметим, Марта Адамчук - коллега Екатерины Никитиной по "Женскому Кварталу", девушка хорошо поет, а также фотографирует.

За два часа публикация Никитиной собрала сотни лайков и много комментариев.

"Супер❤️❤️❤️", "Красотка 😍😍😍", "Красавица❤️😍😍😍😍😍", "🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", - написали пользователи Сети.

Отметим, Екатерина Никитина продолжает заниматься спортом, но при этом не следит за рационом. По ее словам, на важный день она лишь уменьшает объемы еды.

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