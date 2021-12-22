Меган Маркл, дружина британського принца Гаррі, народила в червні цього року дівчинку, яку назвали Лілібет Діана - в мережі опублікували перше фото дівчинки.

Меган Маркл і принц Гаррі досі приховували дитину від зайвих очей, але в Мережу просочилося фото. Кадр розмістив у мережі журнал Elle. Однак достеменно невідомо чи дійсно це правнучка королеви Єлизавети ІІ.

В мережі зазначають схожість дівчинки і з принцом Гаррі і Меган Маркл, а також зі старшим братом, Арчі. Дрібні кучерики, красиві риси обличчя, маленькі сережки і купальник - так зображене малятко на фото.

Правда, дитина виглядає значно доросліше, ніж середньостатистичне піврічне дитя.

Фото в Instagram швидко зібрало сотні лайків і багато коментарів.

"Лілі? Не може бути", " Ух ти. Лілі Діана. Вона така красива. 😊 ❤ ️ 👏 🏾 Схожа на тата", "На фото дочка Меган і Гаррі? Вона така мила", "🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰 моє серце тане ... Це Лілібет??", "Як чудова❤️", " Вау така красива💖 💖 💖, як братик", "прекрасна дочка Меган Лілібет ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ так схожа на маму", " це гарна дитина. Це герцогиня Сассекська в дитинстві? Думаю, якби фотографія Ліллі була опублікована, принц Гаррі і герцогиня Меган помітили б це", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, батько Меган Маркл видасть всі секрети дочки, експерт розкрив деталі

Як повідомляла Politeka, Меган Маркл і принц Гаррі здивували планами на перше свято дочки

Також Politeka писала, що принца Гаррі і Меган Маркл помітили в одному з барів Нью-Йорка з 20 охоронцями