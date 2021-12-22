Меган Маркл, жена британского принца Гарри, родила в июне этого года девочку, которую назвали Лилибет Диана - в Сети опубликовали первое фото девочки.

Меган Маркл и принц Гарри до сих пор скрывали малышку от лишних глаз, но в Сеть просочилось фото. Кадр разместил в сети журнал Elle. Однако доподлинно неизвестно действительно ли это правнучка королевы Елизаветы ІІ.

В Сети отмечают сходство девочки и с принцем Гарри и Меган Маркл, а также со старшим братом, Арчи. Мелкие кудряшки, красивые черты лица, маленькие сережки и купальник - так запечатлена малышка на фото.

Правда, ребенок выглядит значительно взрослее, чем среднестатистическое полугодовалое дитя.

Фото в Инстаграм быстро собрало сотни лайков и много комментариев.

"Лили? Не может быть", "Ух ты. Лили Диана. Она такая красивая. 😊❤️👏🏾 Похожа на папу", "На фото дочь Меган и Гарри? Она такая милая", "🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰 Мое сердце тает ... Это Лилибет??", "Как великолепна ❤️", "Вау так красива 💖💖💖, как братик", "Прекрасная дочь Меган Лилибет ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Так похожа на маму", "Это красивый ребенок. Это герцогиня Сассекская в детстве? Думаю, если бы фотография Лилли была опубликована, принц Гарри и герцогиня Меган заметили бы это", - написали пользователи Сети.

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