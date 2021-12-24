Лідер гурту "ТіК", відомий український музикант Віктор Бронюк, який страждав зайвою вагою, нещодавно рішуче взявся за своє здоров'я.

42-річний Бронюк, який заспівав хіт "Олені", на піку своєї слави важив 120 кілограм. Артисту вдалося скинути 30, і його зовнішність відразу ж змінилася. Принаймні, на ведучого радіо Люкс ФМ Славу Дьоміна "новий" Бронюк вже точно справив враження, судячи зі "сторіз" в Instagram першого.

"Вітя, боже, як ти схуд!", - вигукнув Дьомін, як тільки побачив музиканта.

Раніше в програмі "Викриття" лідер групи "ТіК" Бронюк зізнавався, що зайва вага негативно позначалася на якості його життя і роботі в цілому - артист не міг давати двогодинні концерти, так як виникали проблеми з диханням.

Музикант поділився, що не комплексував через зайву вагу, але все одно з нею щось треба було робити, тому що це вносило дискомфорт.

Бронюк разом із дружиною почали три рази на тиждень відвідувати фітнес-центр. Такжо він займається скандинавською ходьбою і стежить за своїм харчуванням.

Так, артист відмовився від алкоголю і дотримується своєї особливої дієти - "ПМЖ": спробуй менше жерти. А якщо без жартів, то він намагається віддавати перевагу здоровій їжі.

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