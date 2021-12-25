Українська поп-співачка і ведуча тревел-шоу "Орел і решка" Мішель Андраде поділилася секретами успішного контенту в соцмережах.

Як пише Politeka.net, молода співачка болівійського Походження Мішель Андраде все частіше ділиться з шанувальниками яскравими знімками і несподіваними публікаціями в Instagram.

На цей раз Мішель вирішила розкрити секрети і розповісти, які додатки їй допомагають робити стильні сторіз, прикольні ефекти і обробляти фотографії та відео.

"Мені подобається додавати позитив і фарби в усе, що я роблю ️ ️ тому я намагаюся постити максимально живі і атмосферні фоточки і відео💛», - написала вона.

Мішель Андраде опублікувала список цікавих додатків, за допомогою яких можна домогтися приголомшливих результатів.

"Здаю вам улюбленців:

🌿InShot - в ньому можна накласти музику, обрізати непотрібні фрагменти, розмити фон і доповнити все текстом.

🌿Photo Studio-дууже багато фільтрів і ефектів

🌿PicsArt - можна робити стильні сторіз, додати або видалити фон, знайти прикольні ефекти і стікери», - зазначила телеведуча.

Нагадавши, зірка "Орел і Решка" Андраде зізналася, яка хвороба її наздогнала на зйомках

Також, ведуча "Орла і Решки" Андраде збентежила сміливим вбранням і позами в новій фотосесії

Politeka розповідала, Мішель Андраде розкрила, на що витратить гонорар за зйомки в "Орел і Решка"