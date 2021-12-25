Як пише Politeka.net, молода співачка болівійського Походження Мішель Андраде все частіше ділиться з шанувальниками яскравими знімками і несподіваними публікаціями в Instagram.
На цей раз Мішель вирішила розкрити секрети і розповісти, які додатки їй допомагають робити стильні сторіз, прикольні ефекти і обробляти фотографії та відео.
"Мені подобається додавати позитив і фарби в усе, що я роблю ️ ️ тому я намагаюся постити максимально живі і атмосферні фоточки і відео💛», - написала вона.
Мішель Андраде опублікувала список цікавих додатків, за допомогою яких можна домогтися приголомшливих результатів.
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"Здаю вам улюбленців:
🌿InShot - в ньому можна накласти музику, обрізати непотрібні фрагменти, розмити фон і доповнити все текстом.
🌿Photo Studio-дууже багато фільтрів і ефектів
🌿PicsArt - можна робити стильні сторіз, додати або видалити фон, знайти прикольні ефекти і стікери», - зазначила телеведуча.
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