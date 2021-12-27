Знаменита українська співачка Ніна Матвієнко нещодавно розповіла про серйозну сварку з чоловіком, а цього разу вирішила провести час з сім'єю - з донькою і онукою.

В одному з інтерв'ю Ніна Матвієнко раптово заявила, що роз'їхалася з чоловіком після 50 років шлюбу, пише Politeka.net.

Однак зараз, ймовірно, життя зірки налагоджується, і вона проводить час разом з сім'єю.

Дочка артистки, Тоня Матвієнко, розмістила фото разом з мамою і донькою. Ніна Матвієнко вразила квітучим виглядом у сукні.

"Тоня, Ніна, Ніна 💚 🤍 💙 на прем'єрі фільму "Нова Снігова королева»", - написала співачка.

За 15 годин публікація зібрала понад 4000 лайків і багато коментарів:

"Красуні, розумниці, таланти", " Гарненька сім'я майже в зборі))) 🔥🔥🔥❤️👏👏👏🔥", "красиві дівчатка.... супер👏👏👏😍😍😍😍😍", ""як же здорово, коли ось так все покоління дружно і разом. Ніні низький уклін, як берегині свого роду❤️","гарні україночки".

Зазначимо, раніше Ніна Матвієнко розповіла, що чоловік, художник Петро Гончар, поїхав жити на дачу. Співачка задумалася про розлучення, адже вважала, що фінансово вкладалася в сім'ю тільки вона.

Однак пізніше заявила, що розлучатися не збирається, а лише посварилася з чоловіком.

Нагадаємо, Ніна Матвієнко зробила несподівану заяву про розлучення з чоловіком, якого виставила з дому

Як повідомляла Politeka, Ніна Матвієнко, Іво Бобул, продюсер Бебешко, Бенюк та інші назвали розмір своїх пенсій

Також Politeka писала, що Мірзоян після одкровень Матвієнко поділився наболілим