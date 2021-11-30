Знаменитая украинская певица Нина Матвиенко неожиданно изменила свое решение о разводе с мужем Петром Гончаром, с которым прожила в браке уже 50 лет.

Как пишет Politeka.net, об этом 74-летняя артистка заявила в комментарии программе «Життя відомих людей».

Ранее Матвиенко заявила, что уже какое-то время они с мужем, художником Петром Гончаром, не живут вместе. Артистка попросила супруга съехать из их дома на дачу под Киевом. Отмечалось, что причиной развода стало то, что Матвиенко считала, что финансово в семью вкладывается только она, а от мужа при этом нет никакой пользы.

В своем новом комментарии певица заявила, что передумала. Она признала факт ссоры между ней и мужем, однако подчеркнула, что сейчас о разводе речи не идет.

«Я жалею, что я об этом сказала, потому что люди это сильно раздули. Мы не будем разводиться. Не дождетесь. Я европейка. Я украинка. Поругались. Надо давать второй шанс. Это произошло потому, что много людей в доме. Не выдержал он, а потом я», - заявила Матвиенко.

Она также добавила, что в будущем они с мужем могут снова съехаться. При этом он поставил условие, что вначале из их дома должна съехать дочь Нины, Тоня Матвиенко, которая живет с матерью и мужем, Арсеном Мирзояном.

«Люди лечатся. Какая-то переоценка происходит. Он сказал, как Тоня выберется, вернется. Это же его дом», - добавила певица.

Напомним, Арсен Мирзоян съезжает от своей тещи Матвиенко, которая выставила мужа из дома.

Как сообщала Politeka, Тоня Матвиенко растрогала снимком отца, которого выгнали из дома.

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