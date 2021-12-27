Знаменитая украинская певица Нина Матвиенко недавно рассказала о серьезной ссоре с мужем, а в этот раз решила провести время с семьей - с дочкой и внучкой.

В одном из интервью Нина Матвиенко внезапно заявила, что разъехалась с мужем после 50 лет брака, пишет Politeka.net.

Однако сейчас, вероятно, жизнь звезды налаживается, и она проводит время вместе с семьей.

Дочь артистки, Тоня Матвиенко, разместила фото вместе с мамой и дочкой. Нина Матвиенко поразила цветущим видом в платье.

"Тоня, Нина, Нина 💚🤍💙 на премьере фильма «Новая снежная королева»", - написала певица.

За 15 часов публикация собрала более 4000 лайков и много комментариев:

"Красавицы, умницы, таланты", "Хорошенькая семья почти в сборе))) 🔥🔥🔥❤️👏👏👏🔥", "Красивые девочки.... супер👏👏👏😍😍😍😍😍", ""Как же здорово, когда вот так все поколения дружно и вместе. Нине низкий поклон, как берегине своего рода❤️", "Красивые украиночки".

Отметим, ранее Нина Матвиенко рассказала, что муж, художник Петр Гончар, уехал жить на дачу. Певица задумалась о разводе, ведь считала, что финансово вкладывалась в семью только она.

Однако позже заявила, что разводиться не собирается, а лишь поссорилась с супругом.

Напомним, Нина Матвиенко сделала неожиданное заявление о разводе с мужем, которого выставила из дома

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