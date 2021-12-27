Телеведуча Маша Єфросиніна в інтерв'ю Осадчій розповіла, чому її дочка Нана терміново повернулася в Україну, склавши іспити екстерном.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча Маша Єфросиніна у програмі "Світське життя" розповіла Каті Осадчій, чому її дочка Нана поспішно повернулася в Україну.

Так, за словами Марії, її дочка потрапила до Канади на навчання в розпал пандемії коронавірусу і опинилася в ізоляції. Так що дівчина вирішила екстрено скласти іспити і закінчити 12-й клас, щоб скоріше повернутися додому.

"Вона потрапила в доросле життя за кордон, в Канаду, саме в розпал пандемії. Вона не бачила ні країни, Ні вулиць, вона не бачила нічого", - розповіла Єфросиніна.

Вона зізналася, що дочка просто поставила їх з чоловіком перед фактом, що закінчує навчання і повертається додому.

Оскільки Нана вже по суті випускниця, то тепер перед нею і її батьками постало питання про вступ до університету. Сім'я розглядає вузи різних європейських країн, а ось в Канаду і США Нана надходити не буде.

"Ми вибрали п'ятірку університетів від найвищого ґатунку, де треба буде нирки продавати, до трохи меншого. Від Лондона до Австрії", - поділилася Маша.

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