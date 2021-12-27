Еліна Іващенко стала відомою після перемоги на проекті "Голос. Діти", де вона була в команді Тіни Кароль, пише Politeka.net. Після цього артистка взяла участь і виграла в шоу "Х-Фактор".
Зараз дівчина продовжує займатися творчістю, зокрема, не так давно заспівавши пісню "Діаманти" з Олегом Винником.
Красуня стежить за трендами, тому зважилася на забарвлення, яке було модне кілька років тому. Для цього вона пішла в салон, але все закінчилося невдачею. Про це Еліна Іващенко розповіла в недавніх сторіс Instagram.
За словами улюбленці Олега Винника, майстер нервувала, і в підсумку у неї не вийшло пофарбувати клієнтку в бажаний колір.
50-річна Орбакайте показала, як виглядає єдина внучка Пугачової: "Перетворюється в..."
Українці зможуть використовувати "Дію" для отримання ще однієї виплати: хто може отримати 6300 гривень
Обірвалося життя знаменитої американської співачки, дочка розкрила деталі: "Причиною стали..."
Кравець з "Квартал 95" звернулася до українців за допомогою і розповіла сумні подробиці: "Плачу..."
"Штрафи до 8 500 гривень": як і коли почнуть карати українок, які не стали на військовий облік
"8 вечора. У мене істерика...Це був день до зйомок фіналу на Х-Фактор, і я зрозуміла, що цю проблему можуть вирішити тільки кращі з кращих", - написала артистка.
За її словами, вона зателефонувала знайомому майстру вся в сльозах, яка запросила її в салон на сім ранку наступного дня.
В результаті після п'яти годин роботи вдалося отримати бажаний колір.
Нагадаємо, юна фаворитка Олега Винника в дуже короткій сукні вирішила поцікавитися
А ще Politeka повідомляла, що юна фаворитка Олега Винника, вийшовши на зв'язок, розповіла про випробування
Також Politeka писала, юна фаворитка Олега Винника підкорила появою на відомому шоу