19-річна українська виконавиця Еліна Іващенко, яка заспівала в дуеті зі співаком Олегом Винником пісню "Діаманти", розповіла, як їй зіпсували зачіску.

Еліна Іващенко стала відомою після перемоги на проекті "Голос. Діти", де вона була в команді Тіни Кароль, пише Politeka.net. Після цього артистка взяла участь і виграла в шоу "Х-Фактор".

Зараз дівчина продовжує займатися творчістю, зокрема, не так давно заспівавши пісню "Діаманти" з Олегом Винником.

Красуня стежить за трендами, тому зважилася на забарвлення, яке було модне кілька років тому. Для цього вона пішла в салон, але все закінчилося невдачею. Про це Еліна Іващенко розповіла в недавніх сторіс Instagram.

За словами улюбленці Олега Винника, майстер нервувала, і в підсумку у неї не вийшло пофарбувати клієнтку в бажаний колір.

"8 вечора. У мене істерика...Це був день до зйомок фіналу на Х-Фактор, і я зрозуміла, що цю проблему можуть вирішити тільки кращі з кращих", - написала артистка.

За її словами, вона зателефонувала знайомому майстру вся в сльозах, яка запросила її в салон на сім ранку наступного дня.

В результаті після п'яти годин роботи вдалося отримати бажаний колір.

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